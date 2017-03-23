Алиханов заявил о планах закрыть отравляющие воздух предприятия в Прибрежном
Власти Калининградской области планирует приостановить деятельность двух загрязняющих воздух предприятий в Прибрежном. Речь идёт заводах "Металлическая упаковка" и "Браво ВБР". Об этом врио губернатора региона Антон Алиханов сообщил журналистам после экологического совета при областном правительстве в четверг, 23 марта.
"Сейчас итоги очередного, скажем так, анализа того, что они выбрасывают в атмосферу – картина неприятная. Есть превышение по многим показателям. Мы делаем последние действия каких-то надзорных вещей, а потом идём в суды для того, чтобы приостанавливать их деятельность, – рассказал Алиханов, – Но будем надеяться, что они одумаются и до суда попытаются принять какие-то меры. Хотя верится с трудом".
Напомним, что о возможном закрытии этих предприятий Антон Алиханов говорил в ноябре 2016 года
. Сейчас же, по его словам, у заводов осталось два-три месяца на устранение загрязнений окружающей среды в Прибрежном.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.