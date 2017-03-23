Алиханов заявил о планах закрыть отравляющие воздух предприятия в Прибрежном

Власти Калининградской области планирует приостановить деятельность двух загрязняющих воздух предприятий в Прибрежном. Речь идёт заводах "Металлическая упаковка" и "Браво ВБР". Об этом врио губернатора региона Антон Алиханов сообщил журналистам после экологического совета при областном правительстве в четверг, 23 марта.

"Сейчас итоги очередного, скажем так, анализа того, что они выбрасывают в атмосферу – картина неприятная. Есть превышение по многим показателям. Мы делаем последние действия каких-то надзорных вещей, а потом идём в суды для того, чтобы приостанавливать их деятельность, – рассказал Алиханов, – Но будем надеяться, что они одумаются и до суда попытаются принять какие-то меры. Хотя верится с трудом".