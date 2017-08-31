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Калининградский пансионат "Варежкино" решил принимать пожертвования в криптовалюте

11:54
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Пансионат для пожилых людей "Варежкино", расположенный в Зеленоградском районе, начал принимать пожертвования в криптовалюте. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель проекта, врач общей практики Игорь Морозов.
 
По словам медика, инициатива исходила от руководства учреждения, которое старается не отставать от современных тенденций в бизнесе. В настоящее время готовится инвестиционный проект по открытию ещё одного пансионата для людей всех возрастов, поэтому расширение возможностей сбора пожертвований становится крайне актуальным.
 
"Если мы хотим развиваться, то вложения должны быть в перспективные направления. Это вообще такая большая тема. Болезнь альцгеймера сейчас прогрессирует, и очень много молодых  людей с разрушенной психикой, утратой самостоятельности… Эта тема и бизнес – перспективное и важное направление, потому что болеют все", – пояснил Морозов.
 
Пока тонкости, связанные с перечисление биткоинов на счёт учреждения, медикам недоступны – всеми процессами руководит финансовый директор Наталья Орлова. На сегодняшний день "Варежкино" не получило еще ни одного пожертвования в криптовалюте, но желающие таким образом оказать учреждению финансовую помощь уже есть.
 
"Решение буквально недавно было озвучено начальством – в конце июля. Но звонки уже есть. Буквально в течение этой недели стали звонить люди, стали спрашивать о пожертвованиях. Мы пока на нашем сайте никаких изменений не вводили, но в принципе можно будет это отметить", – сообщил Морозов.
 
Недавно глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный заявил, что в регионе нужно организовать майнинговые фермы для добычи криптовалюты.  Он уверен, что в 2018 году, когда криптовалюта получит правовой статус на территории России, её производство станет новым видом бизнеса. Чуть ранее глава Сбербанка Герман Греф призвал неопытных инвесторов не вкладывать деньги в криптовалюту, потому что результаты на сегодняшний день предсказать нельзя. В то же время банкир предсказал, что когда-нибудь технология "блокчейн" произведёт переворот во всех сферах жизни человечества.
 

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