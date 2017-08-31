Калининградский пансионат "Варежкино" решил принимать пожертвования в криптовалюте

Пансионат для пожилых людей "Варежкино", расположенный в Зеленоградском районе, начал принимать пожертвования в криптовалюте. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель проекта, врач общей практики Игорь Морозов.

По словам медика, инициатива исходила от руководства учреждения, которое старается не отставать от современных тенденций в бизнесе. В настоящее время готовится инвестиционный проект по открытию ещё одного пансионата для людей всех возрастов, поэтому расширение возможностей сбора пожертвований становится крайне актуальным.

"Если мы хотим развиваться, то вложения должны быть в перспективные направления. Это вообще такая большая тема. Болезнь альцгеймера сейчас прогрессирует, и очень много молодых людей с разрушенной психикой, утратой самостоятельности… Эта тема и бизнес – перспективное и важное направление, потому что болеют все", – пояснил Морозов.

Пока тонкости, связанные с перечисление биткоинов на счёт учреждения, медикам недоступны – всеми процессами руководит финансовый директор Наталья Орлова. На сегодняшний день "Варежкино" не получило еще ни одного пожертвования в криптовалюте, но желающие таким образом оказать учреждению финансовую помощь уже есть.

"Решение буквально недавно было озвучено начальством – в конце июля. Но звонки уже есть. Буквально в течение этой недели стали звонить люди, стали спрашивать о пожертвованиях. Мы пока на нашем сайте никаких изменений не вводили, но в принципе можно будет это отметить", – сообщил Морозов.