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Греф: Блокчейн произведет переворот в бизнесе и в государственной сфере

20:06
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Технология "блокчейн" когда-нибудь произведёт переворот во всех сферах жизни человечества. Такое предсказание высказал глава Сбербанка Герман Греф после своей лекции в БФУ им. Канта в пятницу, 21 июля.
 
"Я думаю, что это та технология, которая произведет переворот и в бизнесе, и в государственной службе. Нет того, чего она не коснется", — заявил чиновник. — Это радикальная технология, которая в том числе сломает историческую бизнес-модель, потому что она позволяет связать всех со всеми напрямую".
 
Он уверен, что процесс постепенного развития блокчейна в мировой банковской системе уже запущен.
 
"Вот на днях был банковский форум в Петербурге и один из представителей Центрального банка говорит: "Я не верю в криптовалюты. Это полная ерунда". Я говорю: "Вам возражать не буду — давайте через год поговорим". Не прошло и недели, как Центральный банк Сингапура объявил о том, что он начинает эмитировать на собственные деньги несколько криптовалют. Пока как десант-валюту, дальше она пойдет уже в качестве основной."
 
По мнению Грефа, под деньгами всегда лежали некие ограниченные ресурсы и это продолжалось до тех пор, пока США не отрезали привязку доллара к золотому эквиваленту.
 
"Потом началась совершенно немыслимая эмиссия одной валюты. Богатство США во многом связано с тем, что они являются всемирными эмитентами. Чем больше долг, тем более богатая страна. Что под этим долгом есть? Ничего", — рассказал глава Сбербанка.
 
Именно криптовалюта когда-нибудь станет тем ресурсом, который невозможно будет выдавать в неограниченном количестве.
 
"Ограниченный машинный ресурс не позволяет имитировать безумное количество любой валюты. Мне кажется, что это простое будущее, которое может ограничить человечество вот в этих своих стремлениях пополнить какое-то свое конкурентное преимущество за счет всего мира. Поэтому я очень аккуратен с регулированием. Мне кажется, что оно должно идти следом за развитием этих технологий, но не опережать их. Но я думаю, что вообще мы должны применять эту технологию в промышленном применении в течении 8-10 лет. Пока она еще сырая. Есть некоторое количество нерешенных проблем", — Греф рассказал о будущем криптовалют.
 
По мнению бизнесмена, полноценной технологии "блокчейн" пока нет и зрелости она достигнет только через много лет. При этом, пока этого не произошло, Греф не видит смыла начинать регулировать процесс.
 
"Не надо регулировать. Надо разрешать эксперименты, надо ошибаться… Для того, чтобы эта технология выстрелила, а она должна выстрелить", — пообещал Греф.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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CatCar
CatCar #
20:52
удивительный этот Герман
чуть ранее:
"Это казино": Греф призвал не баловаться с криптовалютами

иными словами Герман Оскарович призывает весь мир превратить в большое казино или иными словами в большой бордель :-)
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