Зарудный предложил добывать криптовалюту в Калининградской области

Глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный считает, что в регионе нужно организовать майнинговые фермы для добычи криптовалюты. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Возможным это станет после принятия в 2018 году закона, который будет регулировать обращение криптовалют. Когда криптовалюта получит правовой статус на территории России, её производство станет новым видом бизнеса.



"Учитывая преференции Особой экономической зоны и возможности наших технопарков, серьёзное производство есть смысл разворачивать именно в нашем регионе", — считает Зарудный. Когда этот вид бизнеса перейдёт на промышленный уровень, главным станет наличие свободных энергетических мощностей и приемлемые тарифы подключения и потребления для юридических лиц. По его мнению, сыграет на руку и нежаркий климат области, так как в себестоимость производства криптовалюты входят расходы на электроэнергию для охлаждения сервера.