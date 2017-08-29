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Зарудный предложил добывать криптовалюту в Калининградской области

07:29
  2104
Глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный считает, что в регионе нужно организовать майнинговые фермы для добычи криптовалюты. Об этом сообщается на сайте корпорации.
 
Возможным это станет после принятия в 2018 году закона, который будет регулировать обращение криптовалют. Когда криптовалюта получит правовой статус на территории России, её производство станет новым видом бизнеса.

"Учитывая преференции Особой экономической зоны и возможности наших технопарков, серьёзное производство есть смысл разворачивать именно в нашем регионе", — считает Зарудный. Когда этот вид бизнеса перейдёт на промышленный уровень, главным станет наличие свободных энергетических мощностей и приемлемые тарифы подключения и потребления для юридических лиц. По его мнению, сыграет на руку и нежаркий климат области, так как в себестоимость производства криптовалюты входят расходы на электроэнергию для охлаждения сервера.
 
В сфере майнинга Россия занимает третье место в мире и контролирует 5-7% мировой вычислительной мощности. Китай захватил уже более 50%. 

Майнинговая ферма — объединение нескольких видеокарт для увеличения вычислительной мощности. Чем выше мощность, тем быстрее можно решить задачу и заработать больше валютных единиц. Компьютер майнера решает сложные математические задачи по подбору секретного ключа (хэша), получая в качестве награды виртуальные деньги. 

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