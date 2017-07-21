"Это казино": Греф призвал не баловаться с криптовалютами

В настоящее время результаты любых операций с криптовалютами крайне непредсказуемы, поэтому в любой момент можно потерять накопления. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф после лекции в БФУ им. Канта в пятницу, 21 июля.
В ответ на вопрос аудитории о том, планирует ли Греф зарегистрироваться на российском блокчейне и в какие криптовалюты лучше вкладывать деньги, тот ответил, что пока не может назвать подобные операции серьёзным инвестированием.
"Я немножко играю в эти игры, только интереса ради. Это абсолютно спекулятивный рынок, в котором предсказывать что-то невозможно. Ни одна серьёзная инвестиционная компания в эти игры играть не будет. На своём опыте могу сказать, что я десять раз потерял и десять раз заработал. В последнее время вдруг мои биткоины и эфиры взлетели в цене, но это абсолютно невозможно предсказать. Я призываю неопытных инвесторов не баловаться с этими валютами, потому что это пока только игра в казино", – пояснил свою позицию Греф.
При этом он подчеркнул, что Сбербанк не занимается покупкой криптовалют.
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