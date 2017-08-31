"Переночую на дереве, утром пойду на север": заблудившегося в лесу калининградца спасатели нашли спустя сутки

75-летний калининградец сутки блуждал по лесу, пока его не отыскали спасатели МЧС. Как сообщили Клопс.Ru собственные источники в оперативных службах региона, инцидент произошёл в районе посёлка Озерки под Гвардейском.

Утром в среду, 30 августа, пенсионер отправился собирать грибы. Мужчина оставил автомобиль на обочине дороги у нефтяных вышек и пошёл в лес. К вечеру калининградец понял, что заблудился. Тогда он позвонил в полицию. Сообщение о происшествии передали сотрудникам МЧС, которые тут же отправились на поиски мужчины. К полуночи отыскать пенсионера так и не удалось. Мужчина сам позвонил спасателям с просьбой продолжить поиски с рассветом.

"Я залезу на дерево и переночую там. У меня есть компас. Утром, как встанет солнце, я пойду на север", — заявил пенсионер.

Примерно в пять утра мужчина вновь вышел на связь с сотрудниками МЧС и сообщил, что обнаружил высоковольтные вышки. Оперативный дежурный спасательного отряда вычислил координаты ориентира и направил пенсионера в сторону дороги. Навстречу мужчине срочно выехали спасатели, которые доставили потерпевшего к его автомобилю. Он чувствовал себя хорошо и от медицинской помощи отказался.