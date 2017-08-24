Жевал яблоки и ждал помощи: 78-летний калининградец рассказал, как провёл два дня в лесу

78-летний Пётр Смык, заблудившийся в лесу , сохранял спокойствие даже несмотря на то, что не мог идти дальше. Он рассказал Клопс.Ru, как сумел выжить и дождаться спасателей.

Утром в понедельник, 21 августа, Пётр Дмитриевич поехал на поезде к себе на дачный участок в Гурьевском районе.

"Я сразу два дела делаю — дачу проверяю и грибы поблизости собираю. А в то утро я забылся и случайно проехал свою остановку. Вышел в посёлке Светлом. Думаю, дай пойду напрямую через лесополосу. Следы есть — рыбаки на мотоциклах там ездят", — рассказал калининградец.

Он прошагал примерно четыре километра по лесу и понял, что заблудился: потерял из виду следы, на которые ориентировался, и никак не мог определить правильное направление.

"А потом мне плохо стало: подскочило давление, руки сильно задрожали", — вспомнил Пётр Дмитриевич.

У пожилого человека вторая группа инвалидности. Много лет он трудился шахтёром. В 1992 году в шахте произошёл взрыв, мужчина получил контузию и больше не смог работать.

"Там, в лесу, у меня закружилась голова. Я споткнулся и упал. Попытался встать, но меня охватила такая слабость, что ничего не вышло. Тогда я дополз до кустов и лёг там", — рассказал Пётр Дмитриевич.

Подождав несколько часов и поняв, что встать не сможет, он позвонил внучке. Та вызвала спасателей и каждые два часа набирала номер деда, чтобы узнать, как у него дела.

Тёплой одежды у пенсионера с собой не было, лежать ему пришлось на голой земле.

"Дождик шёл периодически. Но сильно холодно мне не было — нормально. И животных диких я тоже не видел, — припоминает Пётр Дмитриевич. — Я с собой яблоки и бутерброды брал, воды немного. Когда она закончилась, жевал яблоки".

Пенсионер перезванивался со спасателями не часто — берёг батарею. Он не мог толком объяснить, где находится, так как и сам толком этого не знал. Его искали весь день, потом наступила ночь. О том, как провёл её, Пётр Дмитриевич бодро отвечает: "Нормально".

Утром поиски возобновились. Спасатели то и дело просили дедушку аукнуть и в итоге вышли к месту, где лежал Пётр Дмитриевич.

"Страшно мне не было, я знал, что меня найдут. У меня небольшое переохлаждение, даже в больницу класть не стали. Сейчас дома отдыхаю. У меня тут две маленькие собачки, внучка, вечером младший брат", — поделился пенсионер.

Отмечать счастливый конец этой истории он не собирается. "А вот 27 числа будет День шахтёра, тогда немножко и употреблю", — смеётся Пётр Дмитриевич. Он признался, что выводы для себя сделал и больше не решится отправиться пешком по безлюдной местности.

Осенью 2015 года 58-летний калининградец двое суток блуждал по лесу и, пройдя более сотни километров, вышел на дорогу. Всё это время мужчина спал на деревьях, пил росу и ел ягоды.

В августе 2016 года 76-летний пенсионер, отправившийся за грибами, провёл в лесу почти четыре дня . Как сам он рассказал спасателям, дедушка спал на настиле из веток и пил воду из лужи.

Что делать, если вы заблудились

МЧС советует всем, кто собирается в лес, запастись памяткой на случай, если заплутаете.

1. Остановитесь.

Попробуйте связаться с родственниками, друзьями, с которыми приехали, и обязательно звоните в службу спасения по телефонам 101 или 112. Если нет связи или села батарейка, не паникуйте и не мечитесь, чтобы не возникло чувство, будто лес вас "проглатывает". Паника помешает трезво оценить обстановку, а от бестолковой беготни вы можете вспотеть и простудиться.

2. Прислушайтесь.

В тишине, особенно вечером, слышимость различных звуков такова:

— движение машины по шоссе — 1–2 км;

— движение машины по грунтовой дороге — 1 км;

— ружейный выстрел — 2–4 км;

— разговор — 250 м;

— громкий крик — 1–1,5 км.

Не торопитесь сразу идти на звук, необходимо несколько раз проверить его направление. Звук лучше слышен на горках, когда стихнет ветер.

3. Присмотритесь.

Вам могут встретиться линейные ориентиры: просеки, тропы, лесные дороги. Особенно удобны для движения квартальные просеки, проходящие строго с севера на юг и с запада на восток. Не сходите с них.

Обращайте внимание и на пни: если есть следы спила, значит, где-то рядом может быть след техники, вывозившей поваленный лес.

Выйдя к ручью, речке, идите вниз по течению, вода приведёт вас к людям.

4. Будьте слышны и видны.

Чтобы подать о себе знак, трижды продолжительно свистните или крикните. Через какое-то время сделайте это ещё раз. Не кричите слишком громко и часто: от постоянного крика вы сорвёте голос. Подавать звуковые сигналы можно и ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

Найдите открытое место, лучше на возвышении. Полезно на ближайшей полянке выложить три больших (метра три) креста из еловых веток и сучьев. Если у вас есть спички, можно разжечь три костра.

5. Сохраняйте тепло.

Если устали, ни в коем случае не садись на землю или камень: в лесу это главные похитители тепла. Лучше изготовьте возвышение изо мха и веток. Из них же хорошо соорудить шалаш. В конце августа ночи холодные, лучше разжечь костёр.