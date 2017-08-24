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Жевал яблоки и ждал помощи: 78-летний калининградец рассказал, как провёл два дня в лесу

Автор: Екатерина Медведева
16:49
  986
78-летний Пётр Смык, заблудившийся в лесу, сохранял спокойствие даже несмотря на то, что не мог идти дальше. Он рассказал Клопс.Ru, как сумел выжить и дождаться спасателей. 
 
Утром в понедельник, 21 августа, Пётр Дмитриевич поехал на поезде к себе на дачный участок в Гурьевском районе.
 
"Я сразу два дела делаю — дачу проверяю и грибы поблизости собираю. А в то утро я забылся и случайно проехал свою остановку. Вышел в посёлке Светлом. Думаю, дай пойду напрямую через лесополосу. Следы есть — рыбаки на мотоциклах там ездят", — рассказал калининградец. 
 
Он прошагал примерно четыре километра по лесу и понял, что заблудился: потерял из виду следы, на которые ориентировался, и никак не мог определить правильное направление.
 
"А потом мне плохо стало: подскочило давление, руки сильно задрожали", — вспомнил Пётр Дмитриевич. 
 
У пожилого человека вторая группа инвалидности. Много лет он трудился шахтёром. В 1992 году в шахте произошёл взрыв, мужчина получил контузию и больше не смог работать. 
 
"Там, в лесу, у меня закружилась голова. Я споткнулся и упал. Попытался встать, но меня охватила такая слабость, что ничего не вышло. Тогда я дополз до кустов и лёг там", — рассказал Пётр Дмитриевич. 
 
Подождав несколько часов и поняв, что встать не сможет, он позвонил внучке. Та вызвала спасателей и каждые два часа набирала номер деда, чтобы узнать, как у него дела. 
Тёплой одежды у пенсионера с собой не было, лежать ему пришлось на голой земле. 
 
"Дождик шёл периодически. Но сильно холодно мне не было — нормально. И животных диких я тоже не видел, — припоминает Пётр Дмитриевич. — Я с собой яблоки и бутерброды брал, воды немного. Когда она закончилась, жевал яблоки". 
 
Пенсионер перезванивался со спасателями не часто — берёг батарею. Он не мог толком объяснить, где находится, так как и сам толком этого не знал. Его искали весь день, потом наступила ночь. О том, как провёл её, Пётр Дмитриевич бодро отвечает: "Нормально". 
 
Утром поиски возобновились. Спасатели то и дело просили дедушку аукнуть и в итоге вышли к месту, где лежал Пётр Дмитриевич. 
 
"Страшно мне не было, я знал, что меня найдут. У меня небольшое переохлаждение, даже в больницу класть не стали. Сейчас дома отдыхаю. У меня тут две маленькие собачки, внучка, вечером младший брат", — поделился пенсионер. 
 
Отмечать счастливый конец этой истории он не собирается. "А вот 27 числа будет День шахтёра, тогда немножко и употреблю", — смеётся Пётр Дмитриевич. Он признался, что выводы для себя сделал и больше не решится отправиться пешком по безлюдной местности. 
 
Осенью 2015 года 58-летний калининградец двое суток блуждал по лесу и, пройдя более сотни километров, вышел на дорогу. Всё это время мужчина спал на деревьях, пил росу и ел ягоды. 
 
В августе 2016 года 76-летний пенсионер, отправившийся за грибами, провёл в лесу почти четыре дня. Как сам он рассказал спасателям, дедушка спал на настиле из веток и пил воду из лужи. 
 

Что делать, если вы заблудились 

МЧС советует всем, кто собирается в лес, запастись памяткой на случай, если заплутаете. 
 
1. Остановитесь.
 
Попробуйте связаться с родственниками, друзьями, с которыми приехали, и обязательно звоните в службу спасения по телефонам 101 или 112. Если нет связи или села батарейка, не паникуйте и не мечитесь, чтобы не возникло чувство, будто лес вас "проглатывает". Паника помешает трезво оценить обстановку, а от бестолковой беготни вы можете вспотеть и простудиться.
 
2. Прислушайтесь.
 
В тишине, особенно вечером, слышимость различных звуков такова:
 
— движение машины по шоссе — 1–2 км;
— движение машины по грунтовой дороге — 1 км;
— ружейный выстрел — 2–4 км;
— разговор — 250 м;
— громкий крик — 1–1,5 км.
 
Не торопитесь сразу идти на звук, необходимо несколько раз проверить его направление. Звук лучше слышен на горках, когда стихнет ветер. 
 
3. Присмотритесь.
 
Вам могут встретиться линейные ориентиры: просеки, тропы, лесные дороги. Особенно удобны для движения квартальные просеки, проходящие строго с севера на юг и с запада на восток. Не сходите с них.
 
Обращайте внимание и на пни: если есть следы спила, значит, где-то рядом может быть след техники, вывозившей поваленный лес. 
 
Выйдя к ручью, речке, идите вниз по течению, вода приведёт вас к людям. 
 
4. Будьте слышны и видны.
 
Чтобы подать о себе знак, трижды продолжительно свистните или крикните. Через какое-то время сделайте это ещё раз. Не кричите слишком громко и часто: от постоянного крика вы сорвёте голос. Подавать звуковые сигналы можно и ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу. 
 
Найдите открытое место, лучше на возвышении. Полезно на ближайшей полянке выложить три больших (метра три) креста из еловых веток и сучьев. Если у вас есть спички, можно разжечь три костра.
 
5. Сохраняйте тепло.
 
Если устали, ни в коем случае не садись на землю или камень: в лесу это главные похитители тепла. Лучше изготовьте возвышение изо мха и веток. Из них же хорошо соорудить шалаш. В конце августа ночи холодные, лучше разжечь костёр.
 

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