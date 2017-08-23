С едой, но без воды: калининградский пенсионер, которому стало плохо в лесу, два дня пролежал под деревом

78-летний калининградец, которому стало плохо во время похода в лес за грибами, два дня пролежал под деревом. Как стало известно Клопс.Ru из собственных источников в оперативных службах города, инцидент произошёл в районе посёлка Светлое Гурьевского района.



Утром в понедельник, 21 августа, пенсионер отправился на электричке за город, чтобы побродить по лесу в поисках грибов. Когда он отошёл от ближайшего населённого пункта на приличное расстояние, у пожилого мужчины резко подскочило артериальное давление. Калининградец почувствовал себя так плохо, что ему пришлось лечь под дерево на землю.



Через некоторое время пенсионер понял, что легче ему не становится, поэтому он позвонил внучке, которая вызвала спасателей. Почти двое суток сотрудники МЧС прочёсывали окрестности посёлка Светлого в поисках потерпевшего. Несмотря на то что мужчина периодически выходил на связь, он не мог дать точных координат своего местонахождения.



Только около 19 часов следующего дня спасатели нашли калининградца приблизительно в трёх километрах от железнодорожной станции. Всё это время пенсионер не вставал с земли. Он питался едой, которую прихватил с собой из дома. Однако достаточных запасов питья у него не оказалось. У мужчины имелись признаки переохлаждения и обезвоживания. Спасатели передали потерпевшего медикам скорой.