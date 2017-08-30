Кубок мира по футболу приедет в Калининград в октябре

Кубок мира по футболу привезут в Калининград 12 октября 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Церемония старта тура кубка, который посетит более 50 стран, состоится 9 сентября в олимпийском комплексе "Лужники". Его привезут в 24 российских города. Как сообщает издание, каждый третий россиянин сможет увидеть трофей, так как маршрут кубка в России проложен по городам, суммарное число жителей которых превышает 400 млн человек.

Кубок будут демонстрировать в специальных шатрах, вход куда бесплатен. Его также привезут в редакции местных СМИ. Трофей привезут в Красноярск (9 сентября), Омск (15 сентября), Челябинск (20 сентября), Уфу (26 сентября), Пермь (3 октября), Саранск (6 октября), Ярославль (11 октября), Калининград (12 октября), Тулу (17 октября), Курск (20 октября), Воронеж (26 октября), Саратов (1 ноября), Волгоград (8 ноября), Краснодар (14 ноября) и Сочи (22 ноября). В 2018 году он посетит Владивосток (1 мая), Новосибирск (5 мая), Екатеринбург (9 мая), Самару (13 мая), Казань (17 мая), Нижний Новгород (21 ноября), Ростов-на-Дону (25 ноября), Санкт-Петербург (29 мая) и Москву (3 июня).