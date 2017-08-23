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В России выпустили почтовую марку с калининградским стадионом к ЧМ-2018 (фото)

15:03
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В РФ выпустили почтовые марки с изображением четырёх стадионов в городах, которые примут чемпионат мира по футболу — 2018. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".
 
На одной из марок изображён калининградский стадион, строящийся к ЧМ-2018 на Октябрьском острове. На других марках изобразили арены из Нижнего Новгорода, Петербурга и Саранска. 
 
Марки стоимостью 21,5 рубля размером 65х32,5 мм издали тиражом по 360 тыс. экземпляров каждая. Их будут продавать в отделениях "Почты России" по всей стране. Помимо этого, издана художественная обложка, внутри которой находятся четыре марки и конверты первого дня с гашением в Москве. 
 
Ранее "Почта России" выпустила в обращение почтовый блок с изображением талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки. Банк России выпускал памятную монету, посвящённую ЧМ-2018 в Калининграде. 
 

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