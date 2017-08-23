В России выпустили почтовую марку с калининградским стадионом к ЧМ-2018 (фото)

В РФ выпустили почтовые марки с изображением четырёх стадионов в городах, которые примут чемпионат мира по футболу — 2018. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".

На одной из марок изображён калининградский стадион, строящийся к ЧМ-2018 на Октябрьском острове. На других марках изобразили арены из Нижнего Новгорода, Петербурга и Саранска.

Марки стоимостью 21,5 рубля размером 65х32,5 мм издали тиражом по 360 тыс. экземпляров каждая. Их будут продавать в отделениях "Почты России" по всей стране. Помимо этого, издана художественная обложка, внутри которой находятся четыре марки и конверты первого дня с гашением в Москве.