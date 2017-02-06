В России выпустили почтовую марку с талисманом ЧМ-2018 (фото)
Фото пресс-службы "Почты России"
7 февраля 2017 года в почтовое обращение выйдет почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России".
Почтовый блок размером 102×71 мм, содержащий марку 30×42 мм, будет стоить 100 рублей и продаваться в отделениях "Почты России". Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты и изготовлены штемпели специального гашения для Калининграда, а также других городов, которые примут матчи футбольного первенства.
"Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью: "Чемпионат мира по футболу FIFA — 2018 в России" и указанием места и даты проведения специального гашения. Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира", — сообщают в пресс-службе "Почты России".
В Калининграде погасить марку специальным почтовым штемпелем первого дня гашения можно будет в 22-м отделении Калининградского почтамта по адресу ул. Космонавта Леонова, 22.
Напомним, официальным талисманом ЧМ-2018 в России по результатам голосования стал
волк по имени Забивака. Недавно банк России выпустил
памятную монету, посвящённую ЧМ-2018 в Калининграде.
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