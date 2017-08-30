Ермак предложил организовать в Калининградской области "шашлык-фест"
Андрей Ермак предложил организовать в Калининградской области отдельный праздник уличной еды, посвящённый шашлыку. Об этом врио министра по культуре и туризму рассказал журналистам на первом международном форуме-фестивале "Гастрономический туризм и стрит-фуд" в среду, 30 августа.
"Можно сделать один праздник, посвящённый только шашлыку. Делать его из всех видов мяса, рыбы, овощей", — поделился идеями Ермак.
Чиновник отметил, что сейчас шашлык как одно из гастрономических предложений уличного общепита уже не так актуален. В качестве примера Ермак привёл фестиваль Kaliningrad Street Food Weekend, который собирает тысячи посетителей. При этом глава министерства пояснил, что убирать шашлычные с городских территорий и праздников власти не намерены.
"Мы не против шашлыков, но там нет креативного подхода. Есть довольно чёткая формула, что с точки зрения туризма продаётся только уникальный продукт, то есть продукт специфический, который можно купить только здесь", — заключил Ермак.
В 2017 году организаторы празднования Дня города в Калининграде позиционировали мероприятие
как нечто новое с точки зрения уличной гастрономии — "без запаха шашлыков". Они отказались от уличных шашлычных неподалёку от пешеходной зоны и организовали единый фуд-корт возле стадиона "Балтика".