Ермак предложил организовать в Калининградской области "шашлык-фест"

Андрей Ермак предложил организовать в Калининградской области отдельный праздник уличной еды, посвящённый шашлыку. Об этом врио министра по культуре и туризму рассказал журналистам на первом международном форуме-фестивале "Гастрономический туризм и стрит-фуд" в среду, 30 августа.

"Можно сделать один праздник, посвящённый только шашлыку. Делать его из всех видов мяса, рыбы, овощей", — поделился идеями Ермак.

Чиновник отметил, что сейчас шашлык как одно из гастрономических предложений уличного общепита уже не так актуален. В качестве примера Ермак привёл фестиваль Kaliningrad Street Food Weekend, который собирает тысячи посетителей. При этом глава министерства пояснил, что убирать шашлычные с городских территорий и праздников власти не намерены.

"Мы не против шашлыков, но там нет креативного подхода. Есть довольно чёткая формула, что с точки зрения туризма продаётся только уникальный продукт, то есть продукт специфический, который можно купить только здесь", — заключил Ермак.