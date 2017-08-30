"Мы движуху устраиваем неплохую": Алиханов рассчитывает сделать Калининград российской столицей стрит-фуда

Калининград имеет все шансы стать российской столицей стрит-фуда. О намерении придать региону такой негласный статус заявил врио губернатора Антон Алиханов на первом международном форуме-фестивале "Гастрономический туризм и стрит-фуд" в среду, 30 августа.

"Калининград давно претендует, и надеюсь, мы победим в этой битве за звание столицы стрит-фуда в России. У нас есть чем удивить, — рассказал Алиханов. — Калининград — это место удивительно вкусное и удивительно дешёвое. Вот это сочетание доступных цен и вкуса, мне кажется, мало где можно сегодня найти в России".

Глава региона подчеркнул, что во многом именно благодаря фестивалям стрит-фуда в Калининградской области активно развивается событийный туризм, на который в последнее время пытаются делать ставку чиновники. Он обратился к президенту Федерации рестораторов и отельеров России Игорю Бухарову, с которым, по его словам, знаком ещё по работе в Минпромторге РФ: "Я надеюсь, что на Калининград вы тоже обратите внимание, потому что мы-то движуху устраиваем последний год неплохую".