Алиханов: Калининградская корюшка намного вкуснее питерской

Антон Алиханов решил прорекламировать калининградскую корюшку перед рестораторами из регионов России и других государств. Лестные отзывы о местной рыбе врио губернатора Калининградской области озвучил во время выступления на первом международном форуме-фестивале "Гастрономический туризм и стрит-фуд" в среду, 30 августа.

"Обязательно весной приезжайте сюда и ешьте нашу калининградскую корюшку, которая намного вкуснее питерской. Не знаю, есть ли тут гости из Петербурга, но в любом случае корюшку я нашу прорекламировал", — заявил Алиханов.

Глава региона также отметил, что цены на товары, предлагаемые уличными заведениями общепита, в Калининграде на порядок доступнее, чем в других регионах.

"Калининград — это место удивительно вкусное и удивительно дешёвое. Вот это сочетание доступных цен и вкуса, мне кажется, мало где можно сегодня найти в России, не говоря уже про Питер и Москву, где ценники запредельные", — отметил Алиханов.