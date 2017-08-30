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Главная Новости Общество

Алиханов: Калининградская корюшка намного вкуснее питерской

12:59
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Антон Алиханов решил прорекламировать калининградскую корюшку перед рестораторами из регионов России и других государств. Лестные отзывы о местной рыбе врио губернатора Калининградской области озвучил во время выступления на первом международном форуме-фестивале "Гастрономический туризм и стрит-фуд" в среду, 30 августа.
 
"Обязательно весной приезжайте сюда и ешьте нашу калининградскую корюшку, которая намного вкуснее питерской. Не знаю, есть ли тут гости из Петербурга, но в любом случае корюшку я нашу прорекламировал", — заявил Алиханов.
 
Глава региона также отметил, что цены на товары, предлагаемые уличными заведениями общепита, в Калининграде на порядок доступнее, чем в других регионах.
 
"Калининград — это место удивительно вкусное и удивительно дешёвое. Вот это сочетание доступных цен и вкуса, мне кажется, мало где можно сегодня найти в России, не говоря уже про Питер и Москву, где ценники запредельные", — отметил Алиханов.
 
Ежегодный День корюшки в Калининграде учредили в 2014 году. Впервые его отметили 29 марта в посёлке Матросово Полесского района. Идея позаимствована у литовцев, которые каждый год проводят подобное мероприятие в Паланге. В 2017 году Праздник корюшки проводили в феврале в Светлогорске на площадке у "Янтарь-Холла".
 

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