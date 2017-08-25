Прокуратура проверит все пляжи Калининградской области

Прокуратура Калининградской области инициировала комплексную проверку всех муниципальных пляжей. Такое заявление прозвучало на совещании по обеспечению безопасности людей на воде в пятницу, 25 августа.

Замполпреда президента в СЗФО Михаил Ведерников обратился к представителям муниципалитетов и призвал не дожидаться результатов прокурорской проверки.

"Мелких замечаний много, и они требуют серьёзного решения. Очень рад, что силовые структуры разделяют наше внимание к данной проблеме, но предлагаю главам муниципальных образований не ждать результатов проверки и представлений прокуратуры, а уже сейчас разрабатывать комплекс мер по усилению безопасности. Привлекайте волонтёров для оповещения людей о мерах безопасности, используйте внебюджетные источники для открытия пляжей на местах массового отдыха людей, приводите имеющиеся пляжи в соответствие ГОСТом. Мы получаем печальную статистику не только потому, что люди ведут себя безответственно на воде, но и потому, что их некому защитить в нужный момент. Жители и гости региона не должны быть жертвами халатной работы контрольно-надзорных органов, спасательных служб или муниципалитетов. Наша общая задача — обеспечить безопасный и комфортный отдых на побережье Калининградской области", — заключил Михаил Ведерников.

Решения и рекомендации, принятые в ходе данного совещания, направлены во все муниципалитеты Калининградской области.