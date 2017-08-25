Прокуратура проверит все пляжи Калининградской области

Прокуратура Калининградской области инициировала комплексную проверку всех муниципальных пляжей. Такое заявление прозвучало на совещании по обеспечению безопасности людей на воде в пятницу, 25 августа.
Замполпреда президента в СЗФО Михаил Ведерников обратился к представителям муниципалитетов и призвал не дожидаться результатов прокурорской проверки.
"Мелких замечаний много, и они требуют серьёзного решения. Очень рад, что силовые структуры разделяют наше внимание к данной проблеме, но предлагаю главам муниципальных образований не ждать результатов проверки и представлений прокуратуры, а уже сейчас разрабатывать комплекс мер по усилению безопасности. Привлекайте волонтёров для оповещения людей о мерах безопасности, используйте внебюджетные источники для открытия пляжей на местах массового отдыха людей, приводите имеющиеся пляжи в соответствие ГОСТом. Мы получаем печальную статистику не только потому, что люди ведут себя безответственно на воде, но и потому, что их некому защитить в нужный момент. Жители и гости региона не должны быть жертвами халатной работы контрольно-надзорных органов, спасательных служб или муниципалитетов. Наша общая задача — обеспечить безопасный и комфортный отдых на побережье Калининградской области", — заключил Михаил Ведерников.
Решения и рекомендации, принятые в ходе данного совещания, направлены во все муниципалитеты Калининградской области.
В последнее время в новостных лентах всё чаще появляется информация о несчастных случаях на море, которые закончились трагедией или чудесным спасением. 28 июля, в больнице скончалась женщина, которую накануне вытащили из моря
отдыхающие на городском пляже в Зеленоградске.
Вечером 1 августа на побережье Зеленоградска снова случилось несчастье. Тонущего на диком пляже молодого человека удалось вытащить на берег, но он был без сознания. Несмотря на то что очевидцы событий попытались оказать первую помощь, молодой человек скончался
.
В этот же день недалеко от Балтийска утонули еще трое людей
. Все случаи произошли в пос. Мечниково. Утром в море погиб один из отдыхающих. Ближе к полудню на спуск к морю вытащили тело ещё одного купальщика. Около 19:40 на берегу обнаружили третьего погибшего. По предварительным данным, это водитель водного скутера, ударившийся головой и ушедший под воду на выходных в Зеленоградске.
Вечером, 4 августа в Янтарном из моря спасатели вытащили двоих утопавших, которые пошли купаться несмотря на запрет спасателей. По данным главы городского округа, один из них был полностью без сил и в алкогольном опьянении. 4 августа в Янтарном спасатели вытащили из моря девочку, но ее отец пропал из вида. На следующий день спасатели нашли тело мужчины
. Ранее Клопс.Ru уже публиковал памятку от МЧС с правилами безопасного поведения на водоёмах
, которые могут спасти жизнь вам и вашим близким.