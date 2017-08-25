Учёные назвали идеальное для сна время суток

Получасовой сон в 15:00 улучшает работу мозга и положительно влияет на здоровье. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Independent , такой вывод сделали учёные из Университета Южной Калифорнии.

По словам экспертов, такой выбор времени связан с циркадным ритмом — циклическим колебанием интенсивности биологических процессов. Через три часа после полудня он идёт на спад, и короткий сон может "подзарядить" организм.

Короткий дневной сон поможет тем, кто не выспался ночью. Он не должен быть долгим, иначе это приведёт к проблемам с засыпанием вечером.