Учёные: недосып в детстве ускоряет старение и сокращает жизнь

пишет "РИА Новости". Американские учёные из Принстонского университета (США) выяснили, что недостаточно продолжительный сон в детстве ускоряет старение клеток на генетическом уровне и связан с низкой продолжительностью жизни. Такие данные опубликованы в издании Journal of Pediatrics

Сообщается, что с 1998 года по сегодняшний день специалисты наблюдали за устройством хромосом и поведением свыше 1500 тысяч семейных пар и их детей. Учёные регулярно уточняли у каждого родителя, как долго спит их ребёнок. Периодически у детей брали пробы крови, чтобы замерить длину хромосом в клетках детей.

Речь идёт о теломерах, защищающих ДНК от повреждений. Учёные утверждают, что их состояние и длина могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом. "В частности, большое количество оксидантов и других агрессивных молекул в клетках ведёт к аномально быстрому сокращению длины теломер, и, соответственно, к их ускоренному старению", — пишет СМИ.

Наблюдения показали, между плохим сном и длиной теломер есть вполне определённая связь. Выяснилось, что дети, спавшие порядка 7-8 часов, имели более короткие хромосомные участки, чем их сверстники, соблюдавшие распорядок дня. По данным учёных, каждый час недосыпа ведёт к сокращению теломер на 1,5%, что ведёт к преждевременному старению клеток.

"Пока не понятно, можно ли обратить этот процесс вспять, восстановив режим сна, но можно сказать, что родителям и их детям лучше следовать рекомендациям врачей и спать по 9-11 часов в день", — заключает Сара Джеймс (Sarah James) из Принстонского университета (США).