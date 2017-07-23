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В Светлогорске прошёл гала-концерт "Голосящего КиВиНа — 2017" (фото)

Автор: Татьяна Коблова
16:32
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В субботу, 22 июля, в Светлогорске прошёл гала-концерт главного музыкального юмористического фестиваля "Голосящий КиВиН — 2017". Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

В состав жюри мероприятия вошли Семён Слепаков, Пелагея, Сергей Безруков, Михаил Галустян, Александр Панайотов, Юлий Гусман, Валдис Пельш, Сергей Светлаков. За семь различных наград боролись участники из разных городов и стран.

Сергей Безруков, который первый раз вошёл в состав жюри, рассказал, что приехал в курортный город утром и лёг отсыпаться. В течение дня он успел прогуляться по улицам, но зайти в море не рискнул.

"В этом году я купался только в Чёрном море, а Балтийское помню с детства, в Юрмале тогда купался", — рассказал Безруков.

Певица Пелагея с радостью позировала фотографам. За кулисами артистка призналась, что судить игру ей очень сложно.

"Я тоже раньше играла в КВН. Тут царит атмосфера старомодной дружбы. Видишь такой посыл и не хочется оценивать, а хочется просто смотреть и наслаждаться. Хорошо, что много разных наград и можно отметить талантливых ребят", — отметила исполнительница.

Певец Александр Панайотов отметил, что мечтал судить игру с детства. Сейчас он не за кого не болеет и просто ждёт красивого шоу. Бывший квнщик Семён Слепаков сообщил, что несмотря на опыт, он до сих боится на сцене забыть слова. И даже рассказал журналистам свою любимую шутку.

"В магазин привезли поддельные новогодние игрушки. Выглядят так же как настоящие, только не радуют", — сострил Слепаков.
 
Безопасность на мероприятии обеспечивали 50 сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области. В Светлогорске дежурили сотрудники ППС, ГИБДД, кинологи и дружинники.
 
 
"На долгожданное мероприятие съехались тысячи людей, включая гостей из разных регионов и зарубежных стран. Прошло без происшествий. Полицейские помогали участникам дорожного движения, подсказывали дорогу обращавшимся к ним за помощью гостям города и следили за порядком", — рассказала глава пресс-службы Светлана Поставничая. 

17 июля в Светлогорске состоялось официальное открытие фестиваля "Голосящий КиВиН-2017". На следующий день стал известен состав жюри мероприятия. 21 июля стало известно, что сборная Калининградской области не примет участие в гала-концерте. Такое решение было принято редакторами накануне, после сбора программы.

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mishuljan
mishuljan #
18:37
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