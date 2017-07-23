В Светлогорске прошёл гала-концерт "Голосящего КиВиНа — 2017" (фото)

В субботу, 22 июля, в Светлогорске прошёл гала-концерт главного музыкального юмористического фестиваля "Голосящий КиВиН — 2017". Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.



В состав жюри мероприятия вошли Семён Слепаков, Пелагея, Сергей Безруков, Михаил Галустян, Александр Панайотов, Юлий Гусман, Валдис Пельш, Сергей Светлаков. За семь различных наград боролись участники из разных городов и стран.



Сергей Безруков, который первый раз вошёл в состав жюри, рассказал, что приехал в курортный город утром и лёг отсыпаться. В течение дня он успел прогуляться по улицам, но зайти в море не рискнул.



"В этом году я купался только в Чёрном море, а Балтийское помню с детства, в Юрмале тогда купался", — рассказал Безруков.



Певица Пелагея с радостью позировала фотографам. За кулисами артистка призналась, что судить игру ей очень сложно.



"Я тоже раньше играла в КВН. Тут царит атмосфера старомодной дружбы. Видишь такой посыл и не хочется оценивать, а хочется просто смотреть и наслаждаться. Хорошо, что много разных наград и можно отметить талантливых ребят", — отметила исполнительница.



Певец Александр Панайотов отметил, что мечтал судить игру с детства. Сейчас он не за кого не болеет и просто ждёт красивого шоу. Бывший квнщик Семён Слепаков сообщил, что несмотря на опыт, он до сих боится на сцене забыть слова. И даже рассказал журналистам свою любимую шутку.



"В магазин привезли поддельные новогодние игрушки. Выглядят так же как настоящие, только не радуют", — сострил Слепаков.