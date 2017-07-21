Калининградская команда не примет участие в гала-концерте "Голосящего КиВиНа-2017" в Светлогорске
Сборная Калининградской области не примет участие в гала-концерте фестиваля "Голосящий КиВиН", который пройдет в Светлогорске 22 июля. Такое решение было принято редакторами накануне, после сбора программы.
В пятницу, 21 июля, состоится генеральная репетиция со зрителями, после которой могут убрать еще несколько команд. В этом году на фестиваль приехало 26 команд. Организаторы уточняли, что за время подготовки количество коллективов, претендующих на награды, сократится из-за жестких требований
к хронометражу программы.
Таким образом, на данный момент в гала-концерт не попали четыре команды: сборная Калининградской области, сборная Баку, сборная вузов ГУУ и МИСиС и "Лучшие друзья". В этом году в состав судейской коллегии
вошли: Семён Слепаков, Сергей Светлаков, Юлий Гусман, Михаил Галустян, Пелагея, Александр Панайотов, Валдис Пельш и Сергей Безруков.
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