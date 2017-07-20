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Главная Новости Общество

Археолог рассказал о подземном квартале Кёнигсберга, найденном при раскопках на Нижнем озере

Автор: Никита Лопатин
10:55
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На территории подземного квартала Кёнигсберга специалисты предполагают найти глиняные изделия европейских ремесленников XVI века. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал руководитель работ Дмитрий Говердовский. 
 
В районе Нижнего озера уже на протяжении двух недель калининградские археологи исследуют культурные слои Кёнигсберга. По словам Говердовского, эта территория интересна в том числе и тем, что в XVI веке её активно стали заселять ремесленники из Европы. "Это была герцогская земля, там выделяли места для развития своих ремёсел. Приглашали мастеров из Франции и Голландии, неподалёку как раз шла французская улица Кёнигсберга", — объяснил эксперт. По словам исследователя, здесь можно найти множество бытовых керамических и глиняных вещей.
 
Сейчас археологи дошли только до слоёв прошлого и позапрошлого веков, но в планах — копать и дальше. В этот исторический период велась плотная застройка, и здания XIX века перестраивались. "В 30-е годы активно шла линия застройки. Старые здания полностью разбирались, и на основе старых фундаментов либо прямо поверх этих фундаментов накладывались новые строения, возводились дома", — рассказал Говердовский.
 
Во время войны этот район сильно пострадал. Кирпичные и бетонные дома подверглись бомбёжкам. "Их сровняли с землёй, засыпали песком и сделали насыпь, так и получился пустырь между двумя зданиями", — пояснил археолог.
 
Предсказать результаты археологических работ пока невозможно. Исследования только начались. "Идёт первоначальный этап, очень сложно судить о результатах, для этого нужно время. Сейчас мы по большей части расчистили фундаменты",— пояснил Дмитрий Говердовский.
 
Раскопки на территории Калининграда ведутся регулярно. Полгода назад закончились работы на территории бывшего Королевского замка — археологи обнаружили остатки прусского поселения доорденского периода. В мае этого года в бывшем кёнигсбергском районе Россгартен нашли печной изразец знаменитого рода князей Радзивиллов. При раскопках, которые ведутся сейчас возле Нижнего озера, уже обнаружили шведские монеты XVI века.
 

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Invard
Invard #
11:45
Должен быть музейная экспозиция под открытым небом.
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