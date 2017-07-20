Археолог рассказал о подземном квартале Кёнигсберга, найденном при раскопках на Нижнем озере

На территории подземного квартала Кёнигсберга специалисты предполагают найти глиняные изделия европейских ремесленников XVI века. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал руководитель работ Дмитрий Говердовский.

В районе Нижнего озера уже на протяжении двух недель калининградские археологи исследуют культурные слои Кёнигсберга. По словам Говердовского, эта территория интересна в том числе и тем, что в XVI веке её активно стали заселять ремесленники из Европы. "Это была герцогская земля, там выделяли места для развития своих ремёсел. Приглашали мастеров из Франции и Голландии, неподалёку как раз шла французская улица Кёнигсберга", — объяснил эксперт. По словам исследователя, здесь можно найти множество бытовых керамических и глиняных вещей.

Сейчас археологи дошли только до слоёв прошлого и позапрошлого веков, но в планах — копать и дальше. В этот исторический период велась плотная застройка, и здания XIX века перестраивались. "В 30-е годы активно шла линия застройки. Старые здания полностью разбирались, и на основе старых фундаментов либо прямо поверх этих фундаментов накладывались новые строения, возводились дома", — рассказал Говердовский.

Во время войны этот район сильно пострадал. Кирпичные и бетонные дома подверглись бомбёжкам. "Их сровняли с землёй, засыпали песком и сделали насыпь, так и получился пустырь между двумя зданиями", — пояснил археолог.

Предсказать результаты археологических работ пока невозможно. Исследования только начались. "Идёт первоначальный этап, очень сложно судить о результатах, для этого нужно время. Сейчас мы по большей части расчистили фундаменты",— пояснил Дмитрий Говердовский.