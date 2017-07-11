В центре Калининграда при раскопках нашли квартал Кёнигсберга (фото)
Виктор Буздин / Клопс.Ru
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Работы проходят на пустыре между зданием ГТРК и Историко-художественным музеем. Специалисты уже обнаружили толстые стены домов, которые были построены вплотную друг к другу. Помимо этого, археологи нашли несколько монет: шведский солидов начала XVII века, марку времён Третьего рейха, десять пфеннигов чеканки 1905 года.
"Более перспективной в плане возможных находок может быть территория, которая ближе к пруду. Начиная с XVI века там функционировали кожевенные мастерские, подтверждением чему — обнаруженные в ходе разведок настоящие залежи рогов всевозможных видов копытных, а также следы косторезного промысла в виде заготовок для пуговиц", — рассказал руководитель работ Дмитрий Говердовский.
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