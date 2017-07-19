На строительство дороги от Окружной до Чкаловска выделили только пятую часть средств

На строительство участка дороги от Окружной до ул. Лукашова в Чкаловске в этом году выделено 60 млн рублей. Об этом во вторник, 18 июля, во время рабочего выезда журналистам сообщил врио губернатора области Антон Алиханов.



Эти средства пойдут из регионального Дорожного фонда. Их хватит на те работы, которые запланировано провести при строительстве дороги в этом году.



"60 миллионов — та сумма, которая нужна на этот год. Остаток, порядка 200–220 миллионов, будет выделен в следующем году", — отметил Алиханов.



На прошлой неделе администрация Калининграда объявила конкурс по выбору подрядчика на строительство дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова. Средства выделяются из областного бюджета. Аукцион должен пройти в конце июля. Победивший в конкурсе участник возьмёт на себя обязанность выполнить работы до ноября 2018 года. Максимальная стоимость контракта составляет 285,9 млн рублей.



Согласно техническому заданию, Согласно техническому заданию, будут построены 1,7 км автодороги, тротуар и велодорожка. В районе Окружной и развязки на Сельму вырубят деревья.