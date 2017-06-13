Алиханов пообещал построить прямую дорогу от Сельмы до Чкаловска к следующему году

Новую магистраль от Окружной дороги до Чкаловска начнут строить уже в этом году, а откроют в 2018-м. Об этом в эфире "Авторадио" сообщил врио губернатора региона Антон Алиханов.



"У нас есть планы по строительству дороги, сейчас ищем финансовые механизмы. Денег в бюджете на данный момент нет, но есть различные схемы рассрочек, лизинга... Сейчас с банками прорабатываем вопрос, так как объект относительно недорогой (порядка 300 миллионов). Думаю, в этом году начнём строить и в следующем закончим", — отметил Алиханов.