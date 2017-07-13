В Калининграде ищут подрядчика для строительства дороги, соединяющей Окружную и Чкаловск

Администрация Калининграда объявила конкурс по выбору подрядчика на строительство дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова. Условия тендера размещены на портале госзакупок

Аукцион должен пройти в конце июля. Победивший в конкурсе участник возьмёт на себя обязанность выполнить работы до ноября 2018 года. Максимальная стоимость контракта составляет 285,9 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Согласно техническому заданию, будут построены 1,7 км автодороги, тротуар и велодорожка. В районе Окружной и развязки на Сельму вырубят деревья.