В Калининграде ищут подрядчика для строительства дороги, соединяющей Окружную и Чкаловск
Администрация Калининграда объявила конкурс по выбору подрядчика на строительство дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова. Условия тендера размещены на портале госзакупок
.
Аукцион должен пройти в конце июля. Победивший в конкурсе участник возьмёт на себя обязанность выполнить работы до ноября 2018 года. Максимальная стоимость контракта составляет 285,9 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.
Согласно техническому заданию, будут построены 1,7 км автодороги, тротуар и велодорожка. В районе Окружной и развязки на Сельму вырубят деревья.
В 2016 году проект дороги Северный обход — Чкаловск (от ул. Челнокова до улицы Лукашова) прошёл государственную экспертизу. Городские власти уже обращались
к региональным с просьбой помочь в строительстве, но долгое время ответа не было. В ноябре глава города Александр Ярошук заявил о том, что принципиальное согласие получено. В июне врио губернатора Антон Алиханов подтвердил, что строительство начнётся в этом году.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.