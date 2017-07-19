Улетевшего говорящего попугая в Калининграде вернули за выкуп (фото)
В Калининграде хозяевам улетевшего говорящего жако по имени Алоизиус вернули птицу в обмен на выкуп. Об этом Клопс.Ru рассказала хозяйка попугая София.
По словам девушки, её семье позвонили и сообщили, что попугая обнаружили на улице Банковской. "Нашли дерево, на котором он сидит, и всей толпой его поймали. Потом посадили его в маленькую клетку (на фото) для канареек — видимо, выбора не было — и позвонили нам", — рассказала София. В обмен на пернатого звонившие попросили более 20 тысяч рублей.
Хозяева, выплатив вознаграждение, забрали Алоизиуса и купили ему новую клетку. Девушка пообещала, что больше попугай никуда не денется.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.