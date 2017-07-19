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Улетевшего говорящего попугая в Калининграде вернули за выкуп (фото)

10:11
  3826 5
В Калининграде хозяевам улетевшего говорящего жако по имени Алоизиус вернули птицу в обмен на выкуп. Об этом Клопс.Ru рассказала хозяйка попугая София.

По словам девушки, её семье позвонили и сообщили, что попугая обнаружили на улице Банковской. "Нашли дерево, на котором он сидит, и всей толпой его поймали. Потом посадили его в маленькую клетку (на фото) для канареек — видимо, выбора не было — и позвонили нам", — рассказала София. В обмен на пернатого звонившие попросили более 20 тысяч рублей.

Хозяева, выплатив вознаграждение, забрали Алоизиуса и купили ему новую клетку. Девушка пообещала, что больше попугай никуда не денется.

Напомним, говорящий жако улетал от хозяев дважды. Первый раз — выпорхнул в форточку в конце июня. Тогда птицу поймал и вернул хозяевам молодой человек. Второй раз попугай разломал клетку и улетел на прошлой неделе. 

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5 комментариев Правила комментирования

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flicker
flicker #
12:53
Содержать Жако совсем не просто, но удачи! Читайте пожалуйста спец инф например здесь : http://ptic.ru/forum/viewforum.php?id=10
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flicker
flicker #
12:55
://ptic.ru/forum/viewforum.php?id=10
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flicker
flicker #
12:58
Как далеко Банковская от квартиры хозяев? Интересно просто как далеко он путешествовал?
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3133731338
31338 31337 #
13:08
С полиционерами надо было идти за беглецом, чтоб альтруизм пробудить у вымогателей.
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XXX111
XXX111 #
13:28
хаха)))) надо было этим на авито продать его... выгоднее было бы. 
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