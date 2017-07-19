Улетевшего говорящего попугая в Калининграде вернули за выкуп (фото)

В Калининграде хозяевам улетевшего говорящего жако по имени Алоизиус вернули птицу в обмен на выкуп. Об этом Клопс.Ru рассказала хозяйка попугая София.



По словам девушки, её семье позвонили и сообщили, что попугая обнаружили на улице Банковской. "Нашли дерево, на котором он сидит, и всей толпой его поймали. Потом посадили его в маленькую клетку (на фото) для канареек — видимо, выбора не было — и позвонили нам", — рассказала София. В обмен на пернатого звонившие попросили более 20 тысяч рублей.



Хозяева, выплатив вознаграждение, забрали Алоизиуса и купили ему новую клетку. Девушка пообещала, что больше попугай никуда не денется.