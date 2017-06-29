Калининградка ищет улетевшего говорящего попугая жако (фото)

В Калининграде улетел из дома говорящий попугай жако. Об этом Клопс.Ru рассказала хозяйка птицы София.

Серый жако по кличке Алоизиус вылетел из окна дома на ул. Чкалова в четверг, 29 июня. Он издаёт необычные звуки и умеет произносить несколько слов. Владелица птицы просит всех, кто заметит Алоизиуса, позвонить по номеру +7-952-117-62-99.

Отметим, жако — крупные попугаи, размах крыльев которых достигает 60–65 см. Они водятся в Западной Африке.