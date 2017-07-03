В Калининграде нашёлся сбежавший говорящий попугай (фото)

В Калининграде после публикации на портале Клопс.Ru нашёлся улетевший из окна квартиры попугай жако. Об этом рассказала хозяйка птицы София.



По словам девушки, сразу после выхода материала ей начали звонить с сообщениями, что видели птицу в Центральном районе. Вскоре один из калининградцев сообщил, что поймал попугая и приютил. София приехала за сбежавшим питомцем и забрала его.



"Всё хорошо с ним. Чуть поранен, правда, и мокрый весь", — рассказала девушка. Пока птица находится в стрессе и ничего не говорит. Однако хозяйка выразила уверенность в том, что вскоре жако придёт в себя.