В Калининграде нашёлся сбежавший говорящий попугай (фото)
Фото: читательница Клопс.Ru
В Калининграде после публикации на портале Клопс.Ru нашёлся улетевший из окна квартиры попугай жако. Об этом рассказала хозяйка птицы София.
По словам девушки, сразу после выхода материала ей начали звонить с сообщениями, что видели птицу в Центральном районе. Вскоре один из калининградцев сообщил, что поймал попугая и приютил. София приехала за сбежавшим питомцем и забрала его.
"Всё хорошо с ним. Чуть поранен, правда, и мокрый весь", — рассказала девушка. Пока птица находится в стрессе и ничего не говорит. Однако хозяйка выразила уверенность в том, что вскоре жако придёт в себя.
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