В Калининграде снова потерялся говорящий попугай жако, пойманный две недели назад (фото)
Фото: читательница Клопс.Ru
В Калининграде улетел от хозяев попугай породы жако. Об этом Клопс.Ru рассказала хозяйка птицы София.
Это уже второй побег попугая по имени Алоизиус из квартиры. Первый раз питомцу удалось сбежать
в конце июня.
"Вы не подумайте, что мы плохо о ней заботимся, просто у птицы после гуляний столь долгих съехала крыша, — объяснила девушка. — Так как птица наша взяла и просто сломала клетку и замок на ней. Поверьте, такое тяжело сделать даже человеку, а тут..."
По словам Софии, жако опрокинул со стола клетку, в которой сидел, разломал её и выпорхнул в окно. Сейчас хозяева ищут питомца. Алоизиус — большой попугай серого цвета, он умеет говорить несколько фраз. Тех, кто увидит птицу, просят позвонить по тел. +7-952-117-62-99.
В прошлый раз попугая нашёл на улице
и вернул хозяевам молодой человек.
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