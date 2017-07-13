В Калининграде снова потерялся говорящий попугай жако, пойманный две недели назад (фото)

В Калининграде улетел от хозяев попугай породы жако. Об этом Клопс.Ru рассказала хозяйка птицы София.



Это уже второй побег попугая по имени Алоизиус из квартиры. Первый раз питомцу Это уже второй побег попугая по имени Алоизиус из квартиры. Первый раз питомцу удалось сбежать в конце июня.



"Вы не подумайте, что мы плохо о ней заботимся, просто у птицы после гуляний столь долгих съехала крыша, — объяснила девушка. — Так как птица наша взяла и просто сломала клетку и замок на ней. Поверьте, такое тяжело сделать даже человеку, а тут..."



По словам Софии, жако опрокинул со стола клетку, в которой сидел, разломал её и выпорхнул в окно. Сейчас хозяева ищут питомца. Алоизиус — большой попугай серого цвета, он умеет говорить несколько фраз. Тех, кто увидит птицу, просят позвонить по тел. +7-952-117-62-99.