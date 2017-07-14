Меньше краж, разбойных нападений и убийств: в региональном УМВД подвели итоги работы за полгода (фото, видео)

В пятницу, 14 июля, в региональном управлении МВД России состоялось заседание по итогам работы первого полугодия. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.

С докладом выступил замначальника управления Андрей Сицский. Он отметил, что общее число преступлений в Калининградской области уменьшилось на 7%. Количество преступлений против личности снизилось на 30%. Примерно на 7% стало меньше тяжких и особо тяжких уголовно наказуемых деяний. Уменьшилось число грабежей, разбойных нападений и краж скота.

В мае сотрудниками уголовного розыска также удалось задержать группу квартирных воров-гастролёров из Санкт-Петербурга. Трое неоднократно судимых мужчин 39, 41 и 43 лет прилетели в регион 7 мая, заселились на съёмную квартиру и арендовали машину. В совершении серии краж им помогала местная подруга.

"Подводя итоги работы, начальник УМВД России по Калининградской области полковник полиции Игорь Илларионов дал оценку эффективности работы управления, определил комплекс первоочередных задач на второе полугодие, наметил пути решения имеющихся проблемных вопросов, а также поставил задачи руководителям подчиненных подразделений", — говорится в сообщении.