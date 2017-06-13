В Калининграде из Преголи достали тело женщины
Во вторник, 13 июня, в Калининграде из Преголи достали тело 61-летней женщины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Погибшую заметили в воде случайно. По предварительным данным, на теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Пожилая женщина жила в Черняховске. В СУ СК по Калининградской области обещали прокомментировать информацию позднее.
Обновлено от 14:43
По данным СУ СК по Калининградской области, погибшей около 45 лет. Сейчас в ведомстве проводят проверку и устанавливают личность женщины.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.