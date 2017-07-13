В зоопарке рассказали, как назвали питона, найденного в туалете офиса в центре Калининграда (видео)

Сотрудники Калининградского зоопарка дали имя сетчатому питону, которого в середине июня нашли работники одного из городских офисов. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе зоопарка.

"Герпетологи назвали питона Юрой в честь калининградца, который его обнаружил. Змее назначили курс витаминных уколов и откормили. Теперь это абсолютно здоровое животное. Он перелинял и пока находится на карантине. В идеале такому питону нужен террариум объёмом не менее 400 литров, с ванной или тазом с водой внутри", — рассказали сотрудники зоосада.

Змее три года. Сетчатый питон — вторая по размерам змея на планете, и уже через десять лет его с трудом смогут поднять двое взрослых мужчин. Кроме того, эти рептилии представляют угрозу для детей.

"Юра в силу малых размеров пока не воспринимает людей как кормовой объект, но это до поры до времени. Именно этим и опасно содержание таких животных дома", — объяснили специалисты.

В зоопарк поступило множество обращений от людей, назвавшихся хозяевами питона, но никто из них не смог предоставить документы, подтверждающие право владения животным. Юра останется в учреждении до тех пор, пока ему не найдут новый дом, где змее обеспечат качественный уход и ответственное содержание.

Сетчатого питона обнаружили 11 июня в одном из офисов Калининграда. Змея притаилась в туалете. Специалисты поймали её и отвезли в зоопарк. Скорее всего, питон принадлежал частному владельцу.