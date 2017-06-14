В туалете офиса в центре Калининграда обнаружили живого питона

В жилом здании центре Калининграда был обнаружен живой питон. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.



Змею нашли сотрудники организации, офис которой расположен на первом этаже одного из жилых домов в центре города. Инцидент произошёл 11 июня. Сетчатый питон притаился в туалете офиса.



"Судя по длине, питону около двух лет. По всей видимости, он сбежал у кого-то из домашнего террариума и по вентиляционному каналу пробрался на первый этаж. В результате длительного пребывания в прохладных помещениях животное переохладилось", — рассказали в зоопарке.



Специалисты поймали змею и отвезли в зоопарк. Она поела и ведёт себя спокойно. Сейчас разыскиваются хозяева пресмыкающегося. Оставить питона у себя зоопарк не может: во-первых, таких экспонатов в Калининграде уже достаточно, во-вторых, нет никаких сведений о происхождении питона. Зоопарк просит владельцев животного позвонить по телефонам 21-89-14 или +7-911-463-23-97 с 8:30 до 17:30.



Отметим, в 2014 году из жилого дома в Калининграде сбежала другая змея — амурский полоз. Она упала с восьмого этажа и спряталась под капотом припаркованной машины. Герпетологи извлекли животное и вернули хозяевам.