Появилось видео поимки питона в туалете офиса в центре Калининграда

Сетчатый питон, которого сотрудники одного из калининградских офисов обнаружили в туалете, попал на видео. Ролик Клопс.Ru предоставила пресс-служба зоопарка.
11 июня в одном из офисов в центре города калининградцы обнаружили змею
. Прибывшие на место сотрудники зоопарка поймали и увезли животное. Скорее всего, оно принадлежало какому-то частному владельцу.
Как пояснила Клопс.Ru пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова, животное во время отлова было переохлаждённым — потому оно такое спокойное. Сейчас питон находится на карантине, ему делают укрепляющие витаминные уколы.
"Животное пришло в норму и стало проявлять агрессию. Оно, даже несмотря на небольшую длину — 170 см, очень сильное, — рассказали в зоопарке. — Питоны — одни из самых длинных змей в мире, достигают 8 метров, агрессивны. Известны случаи нападения на человека, некоторые — с летальным исходом. В местах естественного обитания — в Южной и Юго-Восточной Азии — особо опасен для детей. Питается разнообразными позвоночными животными: обезьянами, мелкими копытными, циветтами, грызунами, птицами, рептилиями. Часто нападает на домашних животных: коз, свиней, собак и домашнюю птицу. Обычной добычей могут быть молодые свиньи и козы весом до 10–15 кг. Именно из-за их агрессивного характера и больших размеров их достаточно опасно содержать в домашних условиях, хотя в неволе они хорошо размножаются".
Михайлова отметила, что несколько раз звонили калининградцы, называвшиеся владельцами этой змеи, однако документов, подтверждающих право владения животным, никто предоставить не смог.
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