Не ядовиты, но агрессивны: после ЧП со сбежавшим питоном в зоопарке рассказали, стоит ли держать дома змей

В жилых домах и квартирах не следует держать змей и других редких животных. Об этом Клопс.Ru рассказали в Калининградском зоопарке.



11 июня в центре Калининграда сотрудники одного из офисов 11 июня в центре Калининграда сотрудники одного из офисов обнаружили сетчатого питона, спрятавшегося в туалете . Очевидно, змея сбежала от частного владельца. В Калининградском зоопарке подчеркнули, что содержание таким питомцев дома не рекомендуется.



"Здесь встаёт вопрос: насколько легально это животное было приобретено? Оно родилось в Калининграде или было где-то хищнически выловлено и привезено в ужасных условиях? К сожалению, если животное не внесено в Красную книгу, то у нас нет закона, который будет регулировать его вылов и содержание. Они не регистрируются. Никто не придёт и не посмотрит, в каких условиях живёт такой питон".



В зоопарке уточнили, что питоны не ядовиты, но считаются агрессивными. Крупные особи опасны для детей и подростков, на взрослых нападают редко. Питон может съесть собаку или кошку, если позволяют габариты.

"Судя по тому, что периодически змеи сбегают, безопасность могут обеспечить не все хозяева, - пояснили в зоопарке. - Даже самому простому животному, черепашке, нужны подходящие условия содержания. А это серьёзное животное. Ему нужны большой террариум, обогрев. Зоопарк не рекомендует содержание таких животных в квартирах".

При этом калининградцы без труда могут приобрести редких животных. Например, одна из местных жительниц продаёт королевского питона на сайте объявлений. По словам владелицы, ей срочно нужны деньги. Своего питомца калининградка оценила в 6 тысяч рублей. На продажу выставлена самка питона, небольшая - около 90 см в длину. Девушка рассказала, что приобрела змею у местного жителя, "который занимается змеями".