В "Клюквенном" рассказали о дальнейшей судьбе бобра, пойманного на площади Победы

В приюте-передержке для диких животных "Клюквенное" пояснили, куда делся найденный на площади Победы бобр. Об этом в программе "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказала волонтёр Светлана.

"Нам позвонили люди, сказали, что на площади нашли огромного бобра. Он весил килограммов 15–20, дно переноски под ним прогнулось. Животное вело себя достаточно спокойно, очень тихо сидел, и пока ехали, и когда несли к водоёму. Мало того, мы его из переноски вытряхивали, он выходить не хотел. Отпустили его в Зеленоградском районе. Бобру мы дали имя Антон", — отметила Светлана.

Экстренные службы поймали бобра в центре Калининграда на стоянке у "Калининградского пассажа" в воскресенье, 2 июля. Обнаружили грызуна под машиной. Бобра заметил дежуривший наряд патрульно-постовой службы полиции. Представители правоохранительных органов вызвали сотрудников МЧС.