В "Клюквенном" рассказали о дальнейшей судьбе бобра, пойманного на площади Победы

В приюте-передержке для диких животных "Клюквенное" пояснили, куда делся найденный на площади Победы бобр. Об этом в программе "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда — Калининград"
рассказала волонтёр Светлана.
"Нам позвонили люди, сказали, что на площади нашли огромного бобра. Он весил килограммов 15–20, дно переноски под ним прогнулось. Животное вело себя достаточно спокойно, очень тихо сидел, и пока ехали, и когда несли к водоёму. Мало того, мы его из переноски вытряхивали, он выходить не хотел. Отпустили его в Зеленоградском районе. Бобру мы дали имя Антон", — отметила Светлана.
Экстренные службы поймали бобра в центре Калининграда
на стоянке у "Калининградского пассажа" в воскресенье, 2 июля. Обнаружили грызуна под машиной. Бобра заметил дежуривший наряд патрульно-постовой службы полиции. Представители правоохранительных органов вызвали сотрудников МЧС.
Руководитель отдела охраны и использования объектов животного мира департамента лесного хозяйства Михаил Иванов рассказал, что это не первый случай с обнаружением бобра в городе
. "В черте города у нас ручьи, речки… Часть из них закрыта и убрана под землю. Но тем не менее водотоки существуют, и бобры по ним продвигаются, попадая в западню", — пояснил специалист.
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