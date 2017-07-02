В центре Калининграда экстренные службы поймали бобра (фото, видео)

В воскресенье, 2 июля, в центре Калининграда на стоянке возле торгового центра "Калининградский Пассаж" экстренные службы города поймали бобра. Об этом сообщается на официальной странице регионального управления МВД России в Instagram

Отмечается, что животное пряталось под машиной. Бобра заметил дежуривший наряд патрульно-постовой службы полиции. Представители правоохранительных органов вызвали сотрудников МЧС. До приезда специалистов полицейские обеспечивали безопасность на месте обнаружения животного.

"Бобры очень сильно кусаются, могли пострадать и прохожие люди. Приехавшие по вызову специалисты изловили животное и вывезли его в безопасное для него место", — написано в посте в Instagram.