Бобры, хорьки и барсуки: почему дикие животные селятся в Калининграде и что делать при встрече с ними

В минувшее воскресенье, 2 июля, в Калининграде в районе площади Победы сотрудники МЧС поймали бобра . Это уже не первый, и как уверяют специалисты, далеко не последний случай, когда дикие животные появляются в центре города. Как и почему это происходит, а так же, что делать при встрече с представителем неодомашненной фауны, Клопс.Ru рассказал руководитель отдела охраны и использования объектов животного мира департамента лесного хозяйства Михаил Иванов.

Попадают в западню

По словам Иванова, бобры осваивают все доступные и хоть немного подходящие для них территории, до которых можно добраться по воде. А так как рядом с площадью Победы и даже под ней идёт водоток, то оказаться в этом месте животному не составило труда.

"Вышел бобр, скорее всего, недалеко от рынка. Там ручей протекает и зеленая зона. Естественно, бобр может преодолевать какие-то расстояния по суше, чтобы добраться до другого водоема. Вот он и двинулся по улице, — поясняет Иванов. — В том году тоже был случай с обнаружением бобра в городе. В черте города у нас ручьи, речки… Часть из них закрыта и убрана под землю. Но, тем не менее, водотоки существуют и бобры по ним продвигаются, попадая в западню".

Обычно такие перемещения бобров на приличные расстояния происходят по весне, когда взрослые особи изгоняют со своей территории прошлогодний молодняк, потому что появляется новое потомство. Послужить поводом для животного покинуть насиженное место могут и чрезвычайные условия (пересыхание водоёма, например).

Животным приходится отправляться в путешествие, чтобы найти себе новый дом. Сделать это не так-то просто, ведь окрестности уже заняты их собратьями.

"Они лезут во все щели и водотоки, которые только можно только найти и что-то себе устроить. Им надо там хотя бы год продержаться до следующей "высокой" воды, когда можно будет дальше идти", — говорит Иванов.

Появляются бобры частенько в Южном парке. Попадают по Преголе на близлежащие к реке территории. Так, до застройки Октябрьского острова бобры встречались нередко и там.

Всё равно покинут город

Правда начинают осваивать городские водоемы на постоянной основе бобры крайне редко — беспокойство, близостью человека заставляет животное в итоге все равно покидать ручей и отправляться на поиски более спокойного места обитания.

"В условиях очень сильной антропогенной нагрузки вряд ли можно беззаботно существовать: кто-нибудь, да достанет. Тем более, если будет наблюдаться какой-то ущерб в результате их жизнедеятельности. Конечно, тогда будут вызваны службы для его отлова", — говорит Иванов.

Так произошло с бобром, который некогда облюбовал ручей возле зоопарка и решил устроить там запруду, чем едва не затопил территорию учреждения. Однако и человек своей жизнедеятельностью заставляет диких животных все чаще появляться в городской черте.

"Люди интенсивно застраивают все территории вокруг города. Мы перекрываем водотоки и дороги для животных, поэтому им приходится приспосабливаться - искать другие пути передвижения и местообитания. Так бобры могут передвигаться и по канализационным каналам", — поясняет Иванов.

Яркий пример тому не только бобровые прогулки по площади, но и лось, который недавно выбежал на дорогу в районе форта №5.

"Это ведь тоже не случайность. Лось отстаивался в этом местечке около форта. Видимо, собаки его спугнули и он вынужден был куда-то перемещаться", — уверен Иванов.

Причём живёт черте Калининграда на удивление разнообразная фауна: лисы, барсуки, куницы, хорьки.

"Мы их не встречаем, потому что это сумеречные животные. Активны они в ночной период времени. Большое количество парковых зон, заросших пустырей, заброшенных строений и площадок позволяет им находить корм, не привлекая к себе внимания", — рассказывает Иванов.

Кстати, не везде диких животных выгоняют за пределы обжитых городских территорий. Так в Латвии чиновники нашли способ мирно уживаться с бобрами.

"Несколько лет в центре Риги живут бобры. Мэр города решил прекратить бессмысленную борьбу с бобрами. Деревья, которые представляют из себя какую-то ценность обернуть сеткой рабица, чтобы бобры не могли их грызть, а в места, где они постоянно проживают, выкладывают веточный корм", — поясняет Иванов.

Резко не бежать, шума не производить

Как уверяет Иванов, в случае с появлением бобра возле "Калининградского Пассажа" сотрудники полиции поступили абсолютно правильно: они организовали территорию, куда не допускали людей.

"Ни в коем случае нельзя приближаться к любому дикому животному, чтобы не быть травмированным, не получить укус… Реакция такого животного намного лучше скорости любого тренированного человека. А какие зубы у бобра, вы прекрасно знаете по картинкам", — предупреждает Иванов.

Следует помнить, что шум, резкие движения, суета вокруг — всё это нервирует животное, которое и так находится в состоянии стресса, оказавшись в незнакомой обстановке.

"Животное же не знает, что вы хотите его погладить, покормить или сфотографировать — оно защищается, — поясняет Иванов. — Если оказались рядом с бобром, надо постараться медленно отойти от животного на безопасное расстояние".

В настоящее время в Калининграде на отлов бобров и прочей не домашней живности выезжают сотрудники МЧС. Специализированной службы помощи диким животным нет.

"Вряд ли количество случаев появления бобров в городе вырастет, но исключать этот фактор нельзя. Хозяйственные и экономические вопросы у нас давным-давно довлеют над экологическими. Калининградская область очень маленькая, но имеет все шансы превратиться в большую промзону. Из-за активной деятельности человека, у животных остается все меньше территорий для обитания. Какие-то животные приспосабливаются, какие-то уходят, а какие-то попадают в красную книгу", — заключил Иванов.