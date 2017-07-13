"Я чуть не кричала от боли": калининградка два месяца провела на больничном после неудачной инъекции

Районный суд постановил взыскать с Центральной городской клинической больницы компенсацию за несвоевременно оказанную медицинскую помощь. Пациентка подала иск после того, как в медучреждении отказались добровольно возместить ущерб. Едва не потеряла сознание

В сентябре 2016 года 31-летняя Ирина Григоренко (имя изменено — Прим. ред.) лечилась в офтальмологическом отделении Центральной городской клинической больницы Калининграда. Женщине назначили курс уколов хлористого кальция. Одну из инъекций медсестра сделала неправильно — препарат попал не в вену, а под кожу. Начались серьёзные осложнения. Об этом Клопс.Ru рассказала сама Ирина.

По словам Ирины, неудачный укол ей сделали 24 сентября. Медсестра начала вводить хлористый кальций, Ирине стало так больно, что она чуть не потеряла сознание.

"Руку страшно заломило, а медсестра всё вводила лекарство, шевелила иглой и спрашивала: "А так?" Я чуть не кричала от боли!" — рассказала Ирина

Медик вынула иглу, рука раздулась. Не помог спиртовой компресс: через несколько минут конечность уже не разгибалась, а боль свела суставы и мышцы.

"Я расплакалась, на что мне сказали: "Нечего реветь, полежишь — и всё пройдёт!". Боль становилась просто невыносимой", — говорит Ирина.

"Может развиться некроз"

Ирина корчилась от боли несколько часов, потом позвонила знакомому доктору. Тот объяснил, что её должен был сразу осмотреть хирург. По его словам, после такой инъекции может развиться некроз тканей.

"Я испугалась, что лишусь руки, и побежала к медсестре, — говорит Ирина. — Она сделала компресс, а дежурный врач меня осмотрел ближе к полуночи. Руку я не чувствовала от кисти до предплечья, она раздулась, была пунцового цвета. В месте укола образовалась чёрная сетка из капилляров диаметром около 5 см. Врач сказала, что это ЧП, возмущалась, что узнала об этом только через десять часов".

Дежурный хирург переживал не так сильно. Он дал Ирине таблетку диклофенака, и женщина смогла поспать. Назавтра было воскресенье, и к Ирине никто не подходил. На её руке появились уплотнения и шишки.

Боль в суставах останется навсегда

В понедельник врач из гнойной хирургии развёл руками — теперь только ждать и наблюдаться, назначил лечение. Перед выпиской доктор пообещал, что онемение пройдёт примерно через два месяца, но суставная боль останется навсегда.

Ирина пробыла на больничном более двух месяцев. В конце ноября 2016 года она обратилась в суд, требуя взыскать с больницы компенсацию морального вреда в сумме 300 тысяч рублей, утраченную зарплату и расходы на услуги юриста.

"Эксперты изучили медицинские документы и подтвердили, что обследование и лечение было неполным и несвоевременным", — рассказала юрист Вера Архипова.

Дёрнула рукой

Представитель больницы в суде заявил, что вина медперсонала не доказана, а сумма иска завышена. Минздрав также посчитал требования калининградки необоснованными.

По версии медсестры, во время инъекции пациентка дёрнула рукой, она не отрицала, что часть лекарства попала под кожу. Хирург настаивал, что у Ирины есть физиологическая особенность: серединный нерв располагался близко к очагу воспаления, поэтому потребовалось дополнительное лечение. По мнению доктора, несвоевременный осмотр не был причиной осложнений.

Тем не менее суд пришёл к выводу, что вина больницы доказана. С ЦГКБ Калининграда в пользу истицы взыскали в общей сложности более 62 тыс. рублей.