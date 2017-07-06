Калининградка отсудила 30 тыс. рублей за неправильно сделанную инъекцию

В Калининграде местная жительница отсудила моральную компенсацию за неправильно сделанную внутривенную инъекцию. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Осенью 2016 года женщина находилась на стационарном лечении в больнице. При инъекции медицинская сестра ввела часть препарата "Хлористый кальций" подкожно. Через время у пациентки заболела рука, работница поликлиники наложила компресс, а после осмотра врача ей назначили приём лекарств и физиолечение.



В результате у женщины развилось осложнение. После выписки из стационара больницы ей пришлось лечиться амбулаторно. Обращаясь в суд, она указала, что по вине ответчика ей был причинён моральный вред, кроме того, она утратила заработок за период временной нетрудоспособности.



Решением районного суда с медицинского учреждения в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в 30 тыс. рублей.