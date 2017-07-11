МИД Дании ищет специалиста по дезинформации со знанием русского языка

МИД Дании открыл вакансию специалиста по дезинформации со знанием русского языка. Как сообщает ТАСС
, информация о вакансии министерство разместило в интернете.
Специалист по стратегической дезинформации и гибридным вызовам должен знать цифровые и социальные медиа, интересоваться кибербезопасностью и проявлять инициативу и ответственность. В министерстве ему предстоит заняться противодействием "кампаниям, угрожающим датским интересам и демократическим ценностям, в том числе использующим ложь и дезинформацию для продвижения интересов иностранных государств".
В министерстве уже есть сотрудники, занятые аналогичной работой, но новичок станет "ключевой фигурой". Он не будет заниматься производством ложных сообщений: сотруднику предстоит работать с дезинформацией, которую распространяют другие страны. В стратегии безопасности Дании на 2017–2018 годы "российские кампании по оказанию влияния" называют растущим вызовом, отмечает издание.
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