МИД Дании ищет специалиста по дезинформации со знанием русского языка

МИД Дании открыл вакансию специалиста по дезинформации со знанием русского языка. Как сообщает ТАСС , информация о вакансии министерство разместило в интернете.

Специалист по стратегической дезинформации и гибридным вызовам должен знать цифровые и социальные медиа, интересоваться кибербезопасностью и проявлять инициативу и ответственность. В министерстве ему предстоит заняться противодействием "кампаниям, угрожающим датским интересам и демократическим ценностям, в том числе использующим ложь и дезинформацию для продвижения интересов иностранных государств".

В министерстве уже есть сотрудники, занятые аналогичной работой, но новичок станет "ключевой фигурой". Он не будет заниматься производством ложных сообщений: сотруднику предстоит работать с дезинформацией, которую распространяют другие страны. В стратегии безопасности Дании на 2017–2018 годы "российские кампании по оказанию влияния" называют растущим вызовом, отмечает издание.