МИД запустил рубрику о фейковых новостях про Россию
На сайте российского Министерства иностранных дел появилась рубрика о фейковых новостях про Россию. Как сообщает РИА Новости
, о нововведении рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Речь идет об инициативе, которую мы озвучили ранее, 15 февраля, относительно открытия специальной рубрики на официальном сайте МИД, которая будет демонстрировать примеры материалов публикаций, которые тиражируют недостоверную информацию о России", – сказала Захарова, добавив, что рубрика запускается сегодня.
Первая подборка недостоверных новостей уже появилась
на сайте ведомства. По словам Захаровой, в разделе будут появляться пропагандистские материалы и опровержениями. По её словам, цель нововведения – остановить тиражирование фейков.
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