Германия поможет открыть в Прибалтике радио и телеканалы для борьбы с "российской дезинформацией"
Германия сообщила о своём намерении помочь странам Прибалтики создать СМИ для борьбы с "фейковыми новостями из России". Как сообщает РИА Новости
, об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
"Мы хотим помочь нашим партнерам в Прибалтике бороться с систематической дезинформацией, – прокомментировал Шефер инициативу. – Есть много проектов, которые уже поставлены на рельсы".
Телеканалы и радио, которые будут созданы для русскоязычного населения Прибалтики, должны стать альтернативой российскому телевидению. Цель инициативы – борьба с дезинформацией. В ноябре 2016 года Европарламент начал борьбу с российскими СМИ, приняв резолюцию о противодействии им. В частности, угрозами назвали телеканал RT и агентство Sputnik.
22 февраля борьбой с фейковыми новостями занялся МИД России. На сайте ведомства появилась рубрика
с публикациями, распространяющими недостоверную информацию о России.
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