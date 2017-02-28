Германия поможет открыть в Прибалтике радио и телеканалы для борьбы с "российской дезинформацией"

Германия сообщила о своём намерении помочь странам Прибалтики создать СМИ для борьбы с "фейковыми новостями из России". Как сообщает РИА Новости , об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы хотим помочь нашим партнерам в Прибалтике бороться с систематической дезинформацией, – прокомментировал Шефер инициативу. – Есть много проектов, которые уже поставлены на рельсы".

Телеканалы и радио, которые будут созданы для русскоязычного населения Прибалтики, должны стать альтернативой российскому телевидению. Цель инициативы – борьба с дезинформацией. В ноябре 2016 года Европарламент начал борьбу с российскими СМИ, приняв резолюцию о противодействии им. В частности, угрозами назвали телеканал RT и агентство Sputnik.