В субботу в Таллине впервые за 10 лет прошёл гей-парад

В субботу, 8 июля, в столице Эстонии впервые за последние десять лет прошёл парад сексуальных меньшинств Tallinn Pride. Об том сообщает "РИА Новости"
.
В гей-шествии по улицам Старого города Таллина приняли участие несколько сотен человек. Они прошли до площади у кинотеатра Soprus, где состоялся большой концерт.
В полиции сообщили, что данное мероприятие прошло довольно спокойно. За всё время парада сотрудники правоохранительных органов изолировали трёх человек. Двоих отправляли в вытрезвитель, одного доставили в полицейский участок. Сообщается также о присутствии небольшой группе протестующих. Противников манифестации встречали участников шествия свистом и плакатами с надписями Stop, пишут в СМИ.
В гей-параде приняли участие и представители ряда зарубежных посольств. Они были в одинаковых белых футболках с надписью на английском языке "Дипломаты за равенство". Организаторы Tallinn Pride сообщили, что на манифестацию в Таллин приехали гости из Латвии, Литвы, Финляндии, России, Белоруссии и других стран.
Ранее Клопс.Ru сообщал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о том, что действующий в РФ закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних дискриминирует граждан и лишает их свободы
самовыражения. В октябре 2016 года Московский активист, основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru Николай Алексеев сообщил, что власти Калининграда разрешили провести гей-парад в парке "Южный". В ответ на это глава города Александр Ярошук заявил
, что "никаких гей-парадов, пока я управляю городом, в Калининграде не будет!". Позже Центральный районный суд Калининграда признал законным отказ
городской администрации согласовать проведение гей-парада.
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