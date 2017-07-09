В субботу в Таллине впервые за 10 лет прошёл гей-парад

В субботу, 8 июля, в столице Эстонии впервые за последние десять лет прошёл парад сексуальных меньшинств Tallinn Pride. Об том сообщает "РИА Новости"

В гей-шествии по улицам Старого города Таллина приняли участие несколько сотен человек. Они прошли до площади у кинотеатра Soprus, где состоялся большой концерт.

В полиции сообщили, что данное мероприятие прошло довольно спокойно. За всё время парада сотрудники правоохранительных органов изолировали трёх человек. Двоих отправляли в вытрезвитель, одного доставили в полицейский участок. Сообщается также о присутствии небольшой группе протестующих. Противников манифестации встречали участников шествия свистом и плакатами с надписями Stop, пишут в СМИ.

В гей-параде приняли участие и представители ряда зарубежных посольств. Они были в одинаковых белых футболках с надписью на английском языке "Дипломаты за равенство". Организаторы Tallinn Pride сообщили, что на манифестацию в Таллин приехали гости из Латвии, Литвы, Финляндии, России, Белоруссии и других стран.