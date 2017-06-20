Европейский суд по правам человека признал российский закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным
Коллаж: Виктор Буздин. Фото: Клопс.Ru
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о том, что действующий в РФ закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних дискриминирует граждан и лишает их свободы самовыражения. Об этом пишет Meduza.io
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В суд обратились российские общественники Алексей Киселёв и Николай Алексеев, который неоднократно подавал заявки на проведение гей-парадов в разных городах России, в том числе в Калининграде
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Закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних действует в России с 2013 года. За это время за его нарушение в стране оштрафованы 14 человек.
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