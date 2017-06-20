Европейский суд по правам человека признал российский закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о том, что действующий в РФ закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних дискриминирует граждан и лишает их свободы самовыражения. Об этом пишет Meduza.io



В суд обратились российские общественники Алексей Киселёв и Николай Алексеев, который неоднократно подавал заявки на проведение гей-парадов в разных городах России, В суд обратились российские общественники Алексей Киселёв и Николай Алексеев, который неоднократно подавал заявки на проведение гей-парадов в разных городах России, в том числе в Калининграде



Закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних действует в России с 2013 года. За это время за его нарушение в стране оштрафованы 14 человек.