Ростуризм: в Калининградской области не хватает гостиниц к ЧМ-2018

В шести регионах России, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу, не хватает гостиниц для размещения болельщиков. Как сообщают "Известия" , такие данные приводятся в докладе Ростуризма об итогах деятельности за 2016 год.

"Пять субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область), задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018, располагают необходимой инфраструктурой средств размещения. Остальные шесть субъектов РФ (Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Ростовская область, Самарская область) испытывают дефицит коллективных средств размещения", – говорится в документе.

В пресс-службе правительства Калининградской области изданию сообщили, что на территории региона работают порядка 200 коллективных средств размещения. Количество номеров в гостиницах области закрывает требования FIFA к инфраструктуре.

"При проведении матча группового этапа гостиничная инфраструктура для размещения участников чемпионата (без учета болельщиков) составляет 2139 номеров, с учетом болельщиков – 6139 номеров. Количество номеров в действующих гостиницах региона полностью закрывают требования FIFA к данной инфраструктуре", – цитирует издание пресс-службу.