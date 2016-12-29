В Калининградской области 120 гостиниц не получили "звёзд" при классификации

Весь заявленный гостиничный фонд Калининградской области прошёл проверку на "звёздность". Об этом сообщается в федеральном перечне туристских объектов . Официально в области работает 199 отелей и иных средств размещения.



"Звёздная" статистика объектов размещения Калининградской области выглядит следующим образом: категория "без звёзд" — 120 объектов, "1 звезда" присуждена пяти отелям и иных средствам размещения, "2 звезды" — девяти гостиницам, "3 звезды" — у 51, "4 звезды" — у 12 отелей, "5 звёзд" — у двух гостиниц.



35% классифицированных отелей находятся в Калининграде, второе место делят Зеленоградск и Светлогорск (по 29 проверенных объектов), на третьем месте по количеству классифицированных объектов размещения — Балтийск и п. Лесное (по 8 объектов).