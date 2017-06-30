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В Музее Мирового океана встретили единственный в России плавучий маяк (фото)

29 июня 201723:51
  638 0  
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
3 фото
В четверг, 29 июня, в Музее Мирового океана встретили плавучий маяк "Ирбенский". Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
 
Около 23:40 "Ирбенский" начал швартовку. В Музей Мирового судно прибыло из Кронштадта. Путь, начавшийся в пятницу, 23 июня, занял пять дней. "Ирбенский" отправился в Калининград на двух буксирах, без команды.
 
О том, что судно пополнит экспозицию Музея Мирового океана, стало известно в 2015 году. В 2016 году музей сообщил о том, что проведёт капремонт судна. "Ирбенский" – единственный оставшийся в России плавучий обитаемый маяк и последний из построенных в мире образцов навигационного оборудования этого класса. Он нёс службу с 1962 года.
 

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