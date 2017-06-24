Единственный в России плавучий маяк направился из Кронштадта в Музей Мирового океана

Единственный в России плавучий маяк "Ирбенский" покинул Кронштадт и направился в Калининград. Об этом сообщает телеканал "Россия".

Плавучий маяк вышел из Кронштадта в пятницу, 23 июня. Судно чуть не застряло в доке Кронштадского морского завода. Его вручную развернули матросы и сотрудники Музея мирового океана, экспонатом которого станет "Ирбенский".

"Здесь стоит большой корабль “Смольный”, буксиры побоялись его повредить. Поэтому мы сами развернули вручную “Ирбенский”, благо у нас заместитель по флоту − яхтсмен, моряк, понимает, что к чему, и команда опытная", – цитирует телеканал директора музея Светлану Сивкову.

Путь до Калининграда займёт от четырёх до пяти дней. "Ирбенский" отправился в Калининград на двух буксирах и без команды.