Единственный в России плавучий маяк направился из Кронштадта в Музей Мирового океана

Единственный в России плавучий маяк "Ирбенский" покинул Кронштадт и направился в Калининград. Об этом сообщает
телеканал "Россия".
Плавучий маяк вышел из Кронштадта в пятницу, 23 июня. Судно чуть не застряло в доке Кронштадского морского завода. Его вручную развернули матросы и сотрудники Музея мирового океана, экспонатом которого станет "Ирбенский".
"Здесь стоит большой корабль “Смольный”, буксиры побоялись его повредить. Поэтому мы сами развернули вручную “Ирбенский”, благо у нас заместитель по флоту − яхтсмен, моряк, понимает, что к чему, и команда опытная", – цитирует телеканал директора музея Светлану Сивкову.
Путь до Калининграда займёт от четырёх до пяти дней. "Ирбенский" отправился в Калининград на двух буксирах и без команды.
О том, что плавучий маяк "Ирбенский" пополнит экспозицию Музея Мирового океана, стало известно
в 2015 году. В 2016 году музей сообщил о том, что проведёт капремонт
судна. "Ирбенский" – единственный оставшийся в России плавучий обитаемый маяк и последний из построенных в мире образцов навигационного оборудования этого класса. Он нёс службу с 1962 года.
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