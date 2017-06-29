В День города в Калининграде поднимут двухъярусный мост

День города в Калининграде совпадёт с восьмой международной парусной регатой "Кубок трёх губернаторов", для поведения которой, в частности, поднимут двухъярусный мост. Об этом на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета в четверг, 29 июня, сообщила глава управления по культуре Марина Ядова.



Регата будет проходить 7–9 июля в районе спорткомплекса "Юность". Под двухъярусным мостом пройдут яхты. Ожидается, что в акваторию Преголи войдут около 25 лодок с российской стороны, около 30 — с польской, два экипажа из Литвы, почти 15 шведских и два немецких судна.



"Надо отметить, что в этом году формат праздника несколько изменился, — отметила Ядова. — Он более широк, более разнообразен и не ограничивается одним днём. Праздничные мероприятия состоятся 4, 7, 8 и 9 июля".



Во вторник, 4 июля, в Доме искусств состоится торжественный вечер "Наш город — наша судьба" для ветеранов войн, труда, становления Калининграда и области. В пятницу, 7 июля, в Центральном парке пройдёт встреча ветеранов строительной отрасли. Основные праздничные мероприятия, в том числе стритфуд, концерты, спортивные соревнования, состоятся в выходные, 8 и 9 июля.