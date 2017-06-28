Калининградские компании выставили "Вестеру" новые многомиллионные иски

За последнюю неделю калининградские предприниматели выставили "Вестеру" гражданские иски о взыскании долгов более чем на 13 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте областного арбитражного суда.
20 июня с иском к ООО "Вестер" обратился калининградский предприниматель Александр Харитонов. Он требует взыскать с торговой сети долг в сумме 893 803 рубля. В этот же день ООО "Вин Ком" подало заявление о взыскании задолженности на сумму 10 175 270 рублей. Как указал поставщик, такой долг образовался за год. Арбитражный суд оставил без движения иск "Вин Кома": до 24 июля истцу предложили оплатить госпошлину или представить ходатайство об отсрочке или уменьшении её размера.
27 июня компания "Зеленоградская вода" заявила исковые требования к "Вестеру" на сумму 1 943 259 рублей. Как пояснили Клопс.Ru в фирме, долг накопился с октября 2016 года.
"Мы поставляли минеральную воду на склад ООО "Вестер", расположенный на ул. Судостроительной, 75. Последний раз мы отгрузили им товар 7 апреля. Наш иск принят к рассмотрению, судебное заседание ещё не назначено", — сообщила редакции представитель ООО "Зеленоградская вода".
15 и 19 июня в арбитражном суде зафиксированы обращения
от компаний ООО "Саксесс", ОАО "Молоко", издательства "Вече" и ООО "Юрисконсульт ‟Игратой”". В мае компании "Сапфир", "Анфилада" и "Мечта сладкоежки" подали гражданские иски о банкротстве "Вестера"
. В первой половине июня арбитраж принял заявления
от двух компаний — ООО "Магна" и ООО "Пивоваренная компания ‟Балтика”", а также от ИП Вячеслава Никонова и ИП Анны Катеруши.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.